    20 марта 2020, 19:50

    Музей-усадьба Пушкина в Больших Вяземах создал виртуальный тур на время карантина

    Алена Собкалова, Максим Беспалов

    Музей-усадьба Пушкина в Больших Вяземах закрылся на карантин до 12 апреля. Но погулять по местам, где гостил Александр Сергеевич, можно благодаря виртуальному туру.
    Музей-усадьба Пушкина в Больших Вяземах создал виртуальный тур на время карантина | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Администрация музея приглашает всех на виртуальные экскурсии, на которые можно попасть через сайт усадьбы. Особенно актуальна такая услуга для тех, кто вынужденно проводит время на карантине и при этом не может жить без искусства.

    Сейчас, когда музей закрыли, его хранители готовят онлайн-программы для любителей культуры. Записывают видеоролики, звуковые экскурсии голосами известных актеров. Достаточно кликнуть на сайте усадьбы на строчку «Удаленные активности музея-заповедника».

    «Лучший способ — скачать приложение в Google Play. Просто набрать: музей-заповедник Пушкина, и оно сразу же появится. Тут вы можете двигаться вокруг и рассматривать даже мелкие детали. Все видно превосходно», — уточнил Владимир Сизов, исполняющий обязанности заместителя директора музея-усадьбы Пушкина «Большие Вяземы».

    Музей-усадьба Пушкина в Больших Вяземах создал виртуальный тур на время карантина | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Новая выставка, которая должна была открыться в эти дни, посвящена вышиванию бисером в пушкинские времена. На ней представлены уникальные рисунки — схемы 200-летней давности.

    Эту выставку также в ближайшее время переведут в «цифру» и разместят на сайте музея. А еще Наполеон, Багратион, Александр Первый ждут любителей истории в виртуальном пространстве.

    Виртуальных гостей ждут и другие подмосковные музеи. Прогуляться можно по множеству достопримечательностей Подмосковья. Нужно зайти на welcome.mosreg.ru. Там есть ссылки на виртуальные проекты с названием музеев.

    Не отстают от музеев и библиотеки Подмосковья. Они приобщают к литературе в прямом эфире. Три раза в день библиотекари выходят в Сеть, чтобы провести обзор новинок, прочитать школьникам рассказы, а дошколятам — сказки.