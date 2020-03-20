Музей-усадьба Пушкина в Больших Вяземах создал виртуальный тур на время карантина

Музей-усадьба Пушкина в Больших Вяземах закрылся на карантин до 12 апреля. Но погулять по местам, где гостил Александр Сергеевич, можно благодаря виртуальному туру.

Источник фото: телеканал «360»

Администрация музея приглашает всех на виртуальные экскурсии, на которые можно попасть через сайт усадьбы. Особенно актуальна такая услуга для тех, кто вынужденно проводит время на карантине и при этом не может жить без искусства.

Сейчас, когда музей закрыли, его хранители готовят онлайн-программы для любителей культуры. Записывают видеоролики, звуковые экскурсии голосами известных актеров. Достаточно кликнуть на сайте усадьбы на строчку «Удаленные активности музея-заповедника».

«Лучший способ — скачать приложение в Google Play. Просто набрать: музей-заповедник Пушкина, и оно сразу же появится. Тут вы можете двигаться вокруг и рассматривать даже мелкие детали. Все видно превосходно», — уточнил Владимир Сизов, исполняющий обязанности заместителя директора музея-усадьбы Пушкина «Большие Вяземы».

Источник фото: телеканал «360»

Новая выставка, которая должна была открыться в эти дни, посвящена вышиванию бисером в пушкинские времена. На ней представлены уникальные рисунки — схемы 200-летней давности.

Эту выставку также в ближайшее время переведут в «цифру» и разместят на сайте музея. А еще Наполеон, Багратион, Александр Первый ждут любителей истории в виртуальном пространстве.

Виртуальных гостей ждут и другие подмосковные музеи. Прогуляться можно по множеству достопримечательностей Подмосковья. Нужно зайти на welcome.mosreg.ru. Там есть ссылки на виртуальные проекты с названием музеев.

Не отстают от музеев и библиотеки Подмосковья. Они приобщают к литературе в прямом эфире. Три раза в день библиотекари выходят в Сеть, чтобы провести обзор новинок, прочитать школьникам рассказы, а дошколятам — сказки.