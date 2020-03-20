Музей-усадьба Пушкина в Больших Вяземах создал виртуальный тур на время карантина
Администрация музея приглашает всех на виртуальные экскурсии, на которые можно попасть через сайт усадьбы. Особенно актуальна такая услуга для тех, кто вынужденно проводит время на карантине и при этом не может жить без искусства.
Сейчас, когда музей закрыли, его хранители готовят онлайн-программы для любителей культуры. Записывают видеоролики, звуковые экскурсии голосами известных актеров. Достаточно кликнуть на сайте усадьбы на строчку «Удаленные активности музея-заповедника».
«Лучший способ — скачать приложение в Google Play. Просто набрать: музей-заповедник Пушкина, и оно сразу же появится. Тут вы можете двигаться вокруг и рассматривать даже мелкие детали. Все видно превосходно», — уточнил Владимир Сизов, исполняющий обязанности заместителя директора музея-усадьбы Пушкина «Большие Вяземы».
Новая выставка, которая должна была открыться в эти дни, посвящена вышиванию бисером в пушкинские времена. На ней представлены уникальные рисунки — схемы 200-летней давности.
Эту выставку также в ближайшее время переведут в «цифру» и разместят на сайте музея. А еще Наполеон, Багратион, Александр Первый ждут любителей истории в виртуальном пространстве.
Виртуальных гостей ждут и другие подмосковные музеи. Прогуляться можно по множеству достопримечательностей Подмосковья. Нужно зайти на welcome.mosreg.ru. Там есть ссылки на виртуальные проекты с названием музеев.
Не отстают от музеев и библиотеки Подмосковья. Они приобщают к литературе в прямом эфире. Три раза в день библиотекари выходят в Сеть, чтобы провести обзор новинок, прочитать школьникам рассказы, а дошколятам — сказки.