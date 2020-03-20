    20 марта 2020, 09:33

    Подмосковные библиотекари будут читать книги онлайн во время карантина

    Алена Собкалова, Мария Новикова, Оксана Кононенко

    Библиотекари Подмосковья приобщают к литературе в прямом эфире. Три раза в день они выходят в Сеть, чтобы провести обзор новинок, прочитать школьникам рассказы, а дошколятам — сказки. Новую программу разработали на время карантина.
    Подмосковные библиотекари будут читать книги онлайн во время карантина

    Сейчас читатели не могут прийти в библиотеку за книгами. Зато книги могут прийти к ним онлайн. За несколько дней сотрудники библиотеки организовали две студии для трансляций. Услышать произведения любимых авторов, увлечь ребенка сказкой и узнать о новинках в мире литературы можно на сайте библиотеки.

    Подмосковные библиотекари будут читать книги онлайн во время карантина | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Таким же способом преподаватели детской хоровой школы в Королеве решили проводить занятия на время карантина. Они записывают видеоуроки и выкладывают их на образовательную платформу. Среди материалов есть даже живой концерт органной музыки.

    Портал доступен для всех школьников и дошколят. Пока в учреждениях ограничено посещение, обучение, напротив, расширяет свои границы. А культурная жизнь Московской области бьет ключом в интернете. Так, подмосковные музеи создали виртуальные туры на время карантина. Похоже, для искусства и правда нет никаких границ и эпидемий.

    Подробности смотрите в сюжете канала «360».