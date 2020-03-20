Подмосковные библиотекари будут читать книги онлайн во время карантина

Библиотекари Подмосковья приобщают к литературе в прямом эфире. Три раза в день они выходят в Сеть, чтобы провести обзор новинок, прочитать школьникам рассказы, а дошколятам — сказки. Новую программу разработали на время карантина.

Сейчас читатели не могут прийти в библиотеку за книгами. Зато книги могут прийти к ним онлайн. За несколько дней сотрудники библиотеки организовали две студии для трансляций. Услышать произведения любимых авторов, увлечь ребенка сказкой и узнать о новинках в мире литературы можно на сайте библиотеки.

Источник фото: телеканал «360»

Таким же способом преподаватели детской хоровой школы в Королеве решили проводить занятия на время карантина. Они записывают видеоуроки и выкладывают их на образовательную платформу. Среди материалов есть даже живой концерт органной музыки.

Портал доступен для всех школьников и дошколят. Пока в учреждениях ограничено посещение, обучение, напротив, расширяет свои границы. А культурная жизнь Московской области бьет ключом в интернете. Так, подмосковные музеи создали виртуальные туры на время карантина. Похоже, для искусства и правда нет никаких границ и эпидемий.

Подробности смотрите в сюжете канала «360».