Талоны на выгрузку строительного мусора введут в Подмосковье в 2021 году

Нарушителей правил выгрузки строительных отходов в Подмосковье начнут штрафовать с 1 сентября. К осени в регионе введут электронные талоны, которые помогут в борьбе с незаконными свалками такого мусора.

Решением проблем по этому направлению Подмосковье займется вместе с Москвой. Стороны заключили соглашение о совместной работе, которая определит единый механизм сбора, перемещения и переработки мусора.

Как сказал министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, это обеспечит сотрудничество в вопросах учета и контроля отходов.

По его словам, созданы автоматизированные системы «ОССиГ» и «Электронный талон». Уже есть реестр легальных площадок для переработки строительного мусора.

Разработана четкая система взаимодействия: Москва выдает разрешения на перемещение мусора, а Подмосковье ведет реестр объектов переработки и размещения Андрей Разин.

Он добавил, что перевозка будут доступна лишь с применением электронных талонов.

Борьба с незаконными свалками строительных отходов началась в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева еще с октября 2020 года. Нарушителей уже ловят по фотоловушкам и камерам проекта «Безопасный регион».

Система электронных талонов

С 1 июня 2021 года в Подмосковье запланировали ввести систему электронных талонов на выгрузку мусора. Документ потребуется каждому водителю, работающему в этой сфере.

Номера машин занесут в электронную базу, благодаря которой их можно будет отследить по камерам видеонаблюдения на дорогах.

А с 1 сентября все нарушители начнут в автоматическом режиме получать штрафы. Это позволит пресечь несанкционированные перевозки строительного мусора.