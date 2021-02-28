Подмосковье закрыло тему городских свалок: последние полигоны рекультивировали

В Подмосковье навсегда закрыта тема мусорных полигонов. Последние свалки перестали работать в Серпухове и Волоколамске. Теперь отходы будут перерабатывать на современных комплексах.

«С 1 января 2021 года свалок городских в Подмосковье больше не будет. Все, тема закрыта. Та беда, которая была в Серпухове и Волоколамске, Можайске, Чехове, Пушкинском районе, все сегодня рекультивируется», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире программы «Вести. Неделя в городе».

В Воскресенске полным ходом идет строительство мусоросжигательного завода, который должен заработать в конце следующего года. Всего в области будет четыре таких предприятия.

Сюда также будут привозить отходы, которые не поддаются переработки, они будут сгорать при высочайшей температуре, уничтожая все вредные вещества. Образующийся пар пойдет в турбину, которая будет вырабатывать электричество для местных жителей. Шлак, который останется, будут применять в дорожном строительстве.

В Кашире комплекс по переработке отходов открылся прошлым летом. За это время он переработал сотни тысяч тонн отходов, раньше им бы пришлось гнить в земле. Но теперь таких полигонов больше нет в регионе. Последние свалки закрыли в Серпухове и Волоколамске.

Перерабатывающих комплектов в Подмосковье уже девять. К этому область шла несколько лет. Кроме того, растет перечень отходов, которым дают вторую жизнь. Среди них стекло, пластик, полипропиленовая посуда.