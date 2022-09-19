Муралы украсили фасады 37 домов в Балашихе | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 13:36 Поделиться Telegram

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Viber Муралы украсили фасады 37 домов в Балашихе

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Фестиваль «Культурный код» завершился в Балашихе. Работы участников оценила глава Главного управления содержания территорий Светлана Аипова. Она заявила, что такие культурные объекты помогут сформировать бережное отношение к инфраструктуре города.

Муралы участников фестиваля осмотрела Светлана Аипова, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров. Руководитель ГУСТ отметила, что обновленная городская среда поможет жителям бережней относиться к инфраструктуре города.

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«Им будет хотеться больше гулять, бережнее относиться к своему городу потому, что создавая много хорошего всегда очень хочется, чтобы жизнь того, что создано, была длинной», — сказала она.

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Сергей Юров добавил, что перед началом фестиваля жителям объяснили, чем полезен такой вид благоустройства. Он рассказал, что у муралов установят таблички с информацией об арт-объектах.

В завершении экскурсии в библиотеке имени Белого провели встречу с художниками и наградили победителей конкурса граффити.

«Максимально важно поощрять молодых людей к законному формату создания таких произведений, который в одном месте могут образовать целый музей на открытом воздухе и создать непередаваемую атмосферу в визуальном облике города», — поделилась Светлана Аипова.

Фестиваль «Культурный код» проходил в Балашихе с 20 августа до Дня города. Работы художников украсили фасады 37 домов и 13 стационарных объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, как важно решать проблему заброшек в Подмосковье. Он отметил, что такие объекты не только опасны для жителей, они еще и портят облик города.

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