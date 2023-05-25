Подмосковье 25 мая 2023, 11:50 Мурал с изображением Юрий Гагарина появился на стене многоэтажки в Люберцах

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Первый мурал, посвященный 400-летию города, появился на стене многоэтажки в Люберцах. На нем изображен летчик-космонавт Юрий Гагарин.

Как рассказали в Министерстве территориальной политики, Юрий Гагарин жил и учился в Люберцах несколько лет. После окончания школы в 1949 году он поступил в ремесленное училище № 10 и получил там специальность формовщика-литейщика. Сейчас это учебное заведение носит имя героя.

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В округе также хранятся тренировочный костюм-скафандр Гагарина и костюмы летчиков высшего пилотажа, которые он подарил музею во время посещения училища.

«Подобные монументальные изображения, посвященные выдающимся люберчанам и самым ярким событиям в жизни округа, появятся и на других домах», — отметил глава округа Владимир Волков.

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