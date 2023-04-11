Подмосковье 11 апреля 2023, 09:58 Можайск возглавил рейтинг малых городов России по качеству городской среды

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Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по качеству городской среды, а Можайск был признан лучшим малым городом по этому показателю. По итогам 2022 года муниципалитет набрал 249 баллов из 360 возможных, обогнав Каширу, Истру, Протвино, Апрелевку и Гагарин.

«Из года в год я вижу изменения! Благоустраиваются дворы, строятся новые детские площадки, парки, школы. Все находится в шаговой доступности. Да и с автобусными остановками проблем нет — они практически на каждом шагу», — рассказывает коренная жительница Можайска Александра Валутова.

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Горожане не остаются в стороне и тоже стараются сделать родной край лучше. В городе проводятся общественные акции, на которых жители сажают деревья, выходят на улицы для уборки. Благодаря общим усилиям Можайск уже не первый год занимает лидирующие позиции в рейтинге качества городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов в Московской области.

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