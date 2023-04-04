Подмосковье 04 апреля 2023, 11:23 «Главное — не снижать темп». Андрей Воробьев — о вхождении Подмосковья в топ-3 России по качеству городской среды

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Минстрой России представил результаты индекса качества городской среды по итогам 2022 года — Подмосковье оказалось в тройке лидеров, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе серьезно относятся к благоустройству и считают его важным фактором развития территорий.

«Приятно видеть, что работа приводит к заметным переменам — по качеству городской среды мы среди лучших и стараемся расти дальше. Есть отклик от жителей и есть новые запросы, поэтому главное — не снижать темп», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Подмосковье пятый год подряд является одним из лидеров всероссийского рейтинга по качеству городской среды, постоянно улучшая свои показатели. На этот раз из 74 городов региона оценку «благоприятная городская среда» получили 70 (в 2021-м их было 67). В Министерстве благоустройства сообщили, что за год из красной зоны вышли Домодедово, Кубинка, Краснозаводск.

«Важно отметить, что по итогам 2022 года города Подмосковья заняли лидирующие позиции, а в трех размерных группах оказались на первой строчке», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В категории крупных городов лучшими стали Мытищи. Реутов занял первое место среди больших городов, а Можайск — среди малых.

Индекс качества городской среды включает 36 различных индикаторов. Оцениваются жилье, инфраструктура, зеленые территории, набережные, скверы и другие общественные пространства. Объекты проверяют на безопасность, комфорт, экологичность и разнообразие.