Подмосковье 06 апреля 2023, 08:54 «Благоустройство — один из приоритетов». Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Подмосковье

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Подмосковье занимает третье место в России по благоустройству. В регионе преображаются парки, скверы и набережные, а также реализуется масштабная программа в лесопарках. О том, как развиваются общественные пространства, в эфире радио Sputnik рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Подмосковье стало первым регионом, создавшим профильное министерство благоустройства. Оно решает те проблемы, которые больше всего волнуют жителей.

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«У нас сейчас активно 16 лесопарков благоустраивается — чистка леса, дорожки, видеонаблюдение, туалет, входная зона, сервисы. И самое главное — кроме того, что там отдыхают жители, и зимой, и летом, туда приходит малый бизнес, тренеры, инструкторы, те, кто оказывает разные услуги, которые могут предоставить в аренду самокат, велосипед, что хочешь. И все это и есть экономика и качество жизни», — отметил Воробьев.

Он добавил, что благоустройство — одно из приоритетных направлений работы региона.

«Большая работа ведется. Слава богу, у нас есть на это бюджет, есть подрядчики, которые быстро и качественно научились выполнять эту работу. Благоустройство — один из наших приоритетов», — сказал он.

Также в Подмосковье преображают малые исторические города благодаря федеральной поддержке. В год преобразования проводят в пяти-шести населенных пунктах. В них появляются новые парки и скверы.

Ранее глава Богородского рассказал Андрею Воробьеву о развитии округа. Там в течение года расселят 29 аварийных домов, откроют новую подстанцию скорой помощи, капитально отремонтируют пять школ, начнут строительство поликлиники и откроют долгожданный кинотеатр.

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