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    25 февраля 2022, 17:48

    Мост через реку у поселка Чеховский в Истре временно закрыли на ремонт

    Ремонт моста через реку у поселка Чеховский начался в Истре

    Анастасия Аброськина

    Мост через реку Малая Истра вблизи поселка Чеховский временно закрыли на ремонт. Часть дорожного полотна разрушилась — теперь асфальт приведут в порядок. Это займет около трех месяцев.

    Мост через реку у поселка Чеховский в Истре временно закрыли на ремонт | Изображение 1

    Автомобильный мост открыли в 1966-м. В середине прошлого года там выявили дефекты, устранить которые планировали в мае 2022-го, когда наступит теплая и сухая погода. Но работы начались раньше, отметила глава городского округа Татьяна Витушева.

    Нагрузка на мост была чрезмерной, а особенно этой зимой с аномальным количеством снега, в три раза больше нормы. Большегрузы привели к таким последствиям, и уже начался ремонт

    Татьяна Витушева.

    Этот мост — связующее звено между Истрой и Новорижским шоссе. Ежедневно им пользовались сотни автомобилистов.

    Мост через реку у поселка Чеховский в Истре временно закрыли на ремонт | Изображение 2

    Полное обновление планируют выполнить за три месяца, но срок могут сдвинуть из-за весеннего паводка. Ремонтировать будут в ускоренном темпе.

    Но на время работ предусмотрели пути для объезда. Об этом рассказал начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Истре Андрей Новиков. Перепробег, по его словам, незначителен.

    «Если мы говорим о водителях, которые едут из Москвы, то им лучше всего воспользоваться ЦКАД, а если о тех, кто поедет со стороны Волоколамска в сторону Москвы, то как альтернативу можно выбрать Костровскую развязку», — объяснил он.

    Мост через реку у поселка Чеховский в Истре временно закрыли на ремонт | Изображение 3

    Таким образом, пути объезда закрытого участка — через ЦКАД или деревню Лужки.

    Подумали и о тех, кто пользуется общественным транспортом. Будет ходить автобус № 25. Тот же, что и был, но его маршрут и расписание скорректируют. Отталкиваться будут от времени начала школьных занятий.

    «Для того, чтобы нам удобно было вывозить порядка 87 детей. Но в другой части, разделенной мостом, еще 12 детей. Чтобы удобно было вывозить всех, будем использовать и маршрут № 28», — сказал директор МАП № 7 «Мострансавто» Дмитрий Лесной.

    Кроме того, в Истре решили еще один транспортный вопрос. В микрорайон Восточный начнут ходить автобусы.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспорта в Подмосковье.