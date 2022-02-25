Мост через реку у поселка Чеховский в Истре временно закрыли на ремонт

Мост через реку Малая Истра вблизи поселка Чеховский временно закрыли на ремонт. Часть дорожного полотна разрушилась — теперь асфальт приведут в порядок. Это займет около трех месяцев.

Автомобильный мост открыли в 1966-м. В середине прошлого года там выявили дефекты, устранить которые планировали в мае 2022-го, когда наступит теплая и сухая погода. Но работы начались раньше, отметила глава городского округа Татьяна Витушева.

Нагрузка на мост была чрезмерной, а особенно этой зимой с аномальным количеством снега, в три раза больше нормы. Большегрузы привели к таким последствиям, и уже начался ремонт Татьяна Витушева.

Этот мост — связующее звено между Истрой и Новорижским шоссе. Ежедневно им пользовались сотни автомобилистов.

Полное обновление планируют выполнить за три месяца, но срок могут сдвинуть из-за весеннего паводка. Ремонтировать будут в ускоренном темпе.

Но на время работ предусмотрели пути для объезда. Об этом рассказал начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Истре Андрей Новиков. Перепробег, по его словам, незначителен.

«Если мы говорим о водителях, которые едут из Москвы, то им лучше всего воспользоваться ЦКАД, а если о тех, кто поедет со стороны Волоколамска в сторону Москвы, то как альтернативу можно выбрать Костровскую развязку», — объяснил он.

Таким образом, пути объезда закрытого участка — через ЦКАД или деревню Лужки.

Подумали и о тех, кто пользуется общественным транспортом. Будет ходить автобус № 25. Тот же, что и был, но его маршрут и расписание скорректируют. Отталкиваться будут от времени начала школьных занятий.

«Для того, чтобы нам удобно было вывозить порядка 87 детей. Но в другой части, разделенной мостом, еще 12 детей. Чтобы удобно было вывозить всех, будем использовать и маршрут № 28», — сказал директор МАП № 7 «Мострансавто» Дмитрий Лесной.

Кроме того, в Истре решили еще один транспортный вопрос. В микрорайон Восточный начнут ходить автобусы.

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