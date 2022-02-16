Транспортный вопрос решили в Истре. В микрорайон Восточный начнут ходить автобусы

В микрорайон Восточный, расположенный недалеко от Истры, начнет ходить общественный транспорт. Раньше эта проблема стояла здесь очень остро. Люди фактически были отрезаны от города. До электрички, школы, детсада или больницы приходилось добираться пешком или на такси. Теперь здесь будут курсировать два автобуса.

«До сегодняшнего дня транспортное сообщение отсутствовало вообще и по большому счету люди добирались на все социальные объекты, необходимые для жизни каждой семьи, пешком, на такси или на личном транспорте, что, конечно, крайне неудобно», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Она отметила, что многие местные жители работают в Москве и добраться до электрички им очень сложно. Кроме того, детям нужно ездить в школы, детские сады.

«Мы понимаем, что пока в этом микрорайоне этих учреждений у нас нет и людям приходилось преодолевать эти препятствия, а это много времени и большое расстояние. Сейчас мы по поручению губернатора решаем этот вопрос и данная история у нас в стадии завершения», — добавила Витушева.

Транспортную доступность микрорайона Восточный теперь будут обеспечивать два автобуса. Пока будет два рейса строго по расписанию. Интервал составит 15-20 минут. Глава городского округа обратила внимание, что жители уже предположили, что этого будет недостаточно, потому что основная нагрузка ложится на часы пик в утреннее и вечернее время.

«Была просьба пустить автобусы для того, чтобы можно было вернуться и с электричек, потому что многие работают в Москве и вынуждены поздно возвращаться, для того, чтобы хотя бы раз в час был такой автобус. Все эти пожелания жителей мы учтем и надеюсь, что данную проблему решим окончательно», — подчеркнула Витушева.

Она отметила, что в микрорайоне уже установили новый остановочный павильон, осталось провести работы по установке светофора, чтобы был поворот налево. Их проведет региональный «Мосавтодор».

Витушева напомнила, что проблему с транспортом в микрорайоне Восточный обсуждали на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, он поручил решить вопрос до 17 февраля.

«Так что ждать осталось совсем недолго. Расписание по автобусам мы уже сделали и вывели на остановке. Интервал будет небольшой, но если будет недостаточно, мы это отрегулируем», — заключила она.

Один из местных жителей отметил, что транспортный вопрос закрыли очень быстро. Раньше такого автобусного маршрута не было.

«Было сложно старикам и детям добраться до магазинов и школы. С этим маршрутом жителям микрорайона будет гораздо легче», — добавил мужчина.