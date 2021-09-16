16 сентября 2021, 17:58
Мост через реку Вейну в Рузе реконструировали досрочно
Мост через реку Вейну реконструировали в Рузе. Работы выполнили раньше намеченных сроков. Их провели по президентской программе «Безопасные качественные дороги».
История старого моста началась еще в 1965 году. Со временем он стал непригодным к ремонту, поэтому его демонтировали, построив новый.
В Минтрансе Подмосковья рассказали, что современный мост протянулся на 150 метров. У него две полосы движения.
Здесь сделали тротуары и освещение. Каждый день по мосту смогут проезжать более 12 тысяч машин.
Мост реконструировали на два месяца раньше графиков. Это отметили в «Центравтомагистрали».