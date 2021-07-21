Движение по обновленному мосту через реку Сестру открыли досрочно в Клину

Мост через реку Сестру капитально отремонтировали в Клину. Движение открыли досрочно. Работу выполнили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Это отметил министр транспорта региона Алексей Гержик. По его словам, ремонт начался в октябре 2020-го и завершился раньше срока — в июле.

По обеим полосам возобновили автомобильное движение. Мост расположен рядом с деревней Давыдково. Эта дорога — единственный выезд на Ленинградское шоссе для жителей в восьми населенных пунктах Алексей Гержик.

По его словам, проезд стал комфортнее и безопаснее более чем для шести тысяч жителей ближайших поселений.

Здесь отремонтировали все опоры, укрепили конусы, сделали новую гидроизоляцию, улучшили тротуары.

Кроме того, обновили покрытие, нанесли разметку, поставили дорожные знаки. Полностью обновили перила.