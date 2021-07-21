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    21 июля 2021, 15:07

    Движение по обновленному мосту через реку Сестру открыли досрочно в Клину

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Мост через реку Сестру капитально отремонтировали в Клину. Движение открыли досрочно. Работу выполнили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

    Движение по обновленному мосту через реку Сестру открыли досрочно в Клину | Изображение 1

    Это отметил министр транспорта региона Алексей Гержик. По его словам, ремонт начался в октябре 2020-го и завершился раньше срока — в июле.

    По обеим полосам возобновили автомобильное движение. Мост расположен рядом с деревней Давыдково. Эта дорога — единственный выезд на Ленинградское шоссе для жителей в восьми населенных пунктах

    Алексей Гержик.

    По его словам, проезд стал комфортнее и безопаснее более чем для шести тысяч жителей ближайших поселений.

    Движение по обновленному мосту через реку Сестру открыли досрочно в Клину | Изображение 2

    Здесь отремонтировали все опоры, укрепили конусы, сделали новую гидроизоляцию, улучшили тротуары.

    Кроме того, обновили покрытие, нанесли разметку, поставили дорожные знаки. Полностью обновили перила.