Мост через реку Нерскую капитально отремонтировали в Воскресенске. Проезжая часть стала шире

Преображение моста через реку Нерскую завершилось в Воскресенске. После капитального ремонта проезжую часть расширили на 2,3 метра. Здесь проезжает порядка 2,5 тысячи машин в сутки.

Работы стартовали в 2019 году благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Находится мост вблизи деревни Маришкино.

Здесь сделали сооружения для очищения сточных вод, заменили асфальтобетонное покрытие, ограждения и другие элементы. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Капитальный ремонт моста завершен в полном объеме. Отремонтировали пролетное строение, лестничные сходы, тротуары Алексей Гержик.

Мост обеспечивает проезд жителям Белоозерского, Ашитковского поселений к федеральной трассе А108. Он расположен на пятом километре дороги Воскресенск — Виноградово.

Ремонт позволил улучшить транспортную связь и сделать более комфортным проезд для местных жителей. Всего до конца этого года отремонтируют 16 искусственных сооружений.

Ранее капитально отремонтировали и мост через реку Нару под Наро-Фоминском. Это место связало две части деревни Таширово. Там расширили дорогу, обновили асфальт, перила, ограждения. А в подмосковном Волоколамске отремонтировали мост через реку Колпяну.