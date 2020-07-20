Мост через подмосковную реку Нару за год отремонтировали. Движение там стало свободнее

Мост через реку Нару капитально отремонтировали под Наро-Фоминском. Это место связало две части деревни Таширово. Здесь расширили дорогу, обновили асфальт, перила и ограждения. Работы начались в прошлом году и завершились по графику.

Из-за ремонта пропускная способность моста выросла. Дорожное полотно расширили с 6,9 до девяти метров.

Кроме того, здесь смонтировали деформационные швы и сделали гидроизоляцию. Об этом сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Ширина каждой полосы движения составляет 3,5 метра. По одному метру с каждой стороны отведено под полосы безопасности Алексей Гержик.

Сам мост построили еще в 1959 году. Он находится на дороге Нара — Таширово — МБК. Мост служит проездом к Наро-Фоминскому и Кубинскому шоссе.

Каждый день он пропускает через себя около 4,5 тысячи машин. Пока объект ремонтировали, для водителей сделали реверсивное движение со светофором.

А выполнили работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего до конца 2020 года планируют отремонтировать 16 сооружений, расположенных на региональных дорогах Подмосковья.

Подошел к концу и ремонт Афанасьевского моста в Воскресенске, перекинутого через Москву-реку. Там выполнили комплексную реконструкцию.