Мост через подмосковную реку Нару за год отремонтировали. Движение там стало свободнее
Из-за ремонта пропускная способность моста выросла. Дорожное полотно расширили с 6,9 до девяти метров.
Кроме того, здесь смонтировали деформационные швы и сделали гидроизоляцию. Об этом сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Ширина каждой полосы движения составляет 3,5 метра. По одному метру с каждой стороны отведено под полосы безопасностиАлексей Гержик.
Сам мост построили еще в 1959 году. Он находится на дороге Нара — Таширово — МБК. Мост служит проездом к Наро-Фоминскому и Кубинскому шоссе.
Каждый день он пропускает через себя около 4,5 тысячи машин. Пока объект ремонтировали, для водителей сделали реверсивное движение со светофором.
А выполнили работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего до конца 2020 года планируют отремонтировать 16 сооружений, расположенных на региональных дорогах Подмосковья.
Подошел к концу и ремонт Афанасьевского моста в Воскресенске, перекинутого через Москву-реку. Там выполнили комплексную реконструкцию.