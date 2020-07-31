Мост через реку Колпяну отремонтировали в Волоколамске. Он пропускает по 7 тысяч машин в сутки

В подмосковном Волоколамске отремонтировали мост через реку Колпяну. Он располагается на 14 километре региональной дороги Лотошино — Суворово — Клин. И это единственный прямой проезд к окружным центрам для жителей более чем 20 населенных пунктов.

Каждый день этот мост пропускает через себя около семи тысяч автомобилей. Ближайший населенный пункт — деревня Ханево.

Все работы выполнили по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожные службы завершили работы на мосту через реку Колпяну протяженностью порядка 40 метров. <...> Для обеспечения безопасности пешеходов установили барьерное и перильное ограждения Алексей Гержик.

Он добавил, что в порядок привели пролетное строение, опоры и деформационные швы. Также заменили гидроизоляцию, сделали новое асфальтобетонное покрытие.

Мостовой переход обеспечивает транспортное сообщение между Волоколамском и поселком Лотошино. Всего до конца 2020 года отремонтируют 16 искусственных сооружений, расположенных на региональных дорогах Подмосковья.

Ранее капитально отремонтировали и мост через реку Нару под Наро-Фоминском. Это место связало две части деревни Таширово. Там расширили дорогу, обновили асфальт, перила, ограждения.