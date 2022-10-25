Мост через реку Оку в Серпухове реконструируют в 2023 году | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 11:38 Мост через реку Оку в Серпухове реконструируют в 2023 году

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Пятое пролетное строение установили на мосту через Оку в Серпухове. Всего планируют обновить восемь конструкций. Ремонт объекта планируют завершить в 2023 году.

Мост расположен на 105-м километре Курского направления МЖД. Часть работ уже завершили в прошлом году: установка пролетного строения на главном пути. По нему поезда следуют из Тулы в Москву. Эту работу вели 18 часов. Длина конструкции составила 110 метров, а ее вес 586 тонн. После этого рабочие уложат пути и обновят контактную сеть.

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Проводить реконструкцию будут с 20 по 30 октября, в период технологического окна. До конца года установят еще один пролет, а оставшиеся два — в следующем году.

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Железнодорожный мост через Оку построили в Серпухове в 1928 году. Это самый длинный объект на МЖД.

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