Мособлдума разработает новые антикризисные меры поддержки бизнеса
Импортозамещение, субсидии для аграриев, льготная аренда земли — эти и другие антикризисные меры начнут работать в Подмосковье. Их внедрят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Законопроекты разработает Мособлдума.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что предприятиям помогут сохранить и расширить производства.
Важной мерой станет предоставление земли в аренду без торгов за один рубль в год
Игорь Брынцалов.
Он объяснил, что это мера поддержки сроком на три года для производителей товаров импортозамещения. В Мособлдуме разработают необходимый законопроект.
«Другой важный вопрос на повестке дня — продовольственная безопасность. В последние годы сфера АПК показывает очень хороший результат: производство растет, и здесь привлекаются существенные инвестиции», — отметил Брынцалов.
По его словам, сейчас задача — нарастить объем производства, чтобы жители могли в полной мере получать все необходимое им продовольствие
Поэтому мы увеличим в два раза субсидии для аграриев
Игорь Брынцалов.
Среди мер поддержки и новые льготные займы, возможность заключать офсетные контракты для производителей товаров импортозамещения, а также введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса.