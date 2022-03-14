Мособлдума разработает новые антикризисные меры поддержки бизнеса

Импортозамещение, субсидии для аграриев, льготная аренда земли — эти и другие антикризисные меры начнут работать в Подмосковье. Их внедрят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Законопроекты разработает Мособлдума.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что предприятиям помогут сохранить и расширить производства.

Важной мерой станет предоставление земли в аренду без торгов за один рубль в год Игорь Брынцалов.

Он объяснил, что это мера поддержки сроком на три года для производителей товаров импортозамещения. В Мособлдуме разработают необходимый законопроект.

«Другой важный вопрос на повестке дня — продовольственная безопасность. В последние годы сфера АПК показывает очень хороший результат: производство растет, и здесь привлекаются существенные инвестиции», — отметил Брынцалов.

По его словам, сейчас задача — нарастить объем производства, чтобы жители могли в полной мере получать все необходимое им продовольствие

Поэтому мы увеличим в два раза субсидии для аграриев Игорь Брынцалов.

Среди мер поддержки и новые льготные займы, возможность заключать офсетные контракты для производителей товаров импортозамещения, а также введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса.