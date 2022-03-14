Подмосковным компаниям предложат кредитные каникулы и другие меры поддержки

Подмосковье разработает меры поддержки для компаний с участием иностранного капитала. Речь идет о кредитных и налоговых каникулах. Об этом на совещании в правительстве региона заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что Центральный банк России поднял ключевую ставку до 20%, что вызвало определенные сложности для представителей малого и среднего бизнеса.

«Мы занимаемся тем, чтобы внести ясность и на федеральном, и на региональном уровнях. Уже принят ряд решений. В частности, кредитные, налоговые каникулы. А также [мы работаем над] поиском дополнительных мер поддержки, чтобы компании разного направления и с разным количеством занятых имели четкое понимание, как работать дальше», — заявил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время пройдет несколько встреч с предпринимателями и представителями банковского сектора. В первом совещании примут участие компании-застройщики Подмосковья.

«Сегодня мы будем давать рекомендации, отвечать на вопросы и по льготной ипотеке, которая будет также продолжена по разным категориям для тех, кто приобретает жилье, и по стоимости строительных материалов, которые также волнуют всех, кто задействован в строительстве», — подчеркнул губернатор Московской области.

Воробьев подчеркнул, что ситуация находится под контролем регионального правительства. Власти региона примут все меры, чтобы не допустить необоснованного роста цен или дефицита.