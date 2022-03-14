Воробьев: провести посевную-2022 в Подмосковье нужно в большем объеме, чем годом ранее

В этом году посевную кампанию в Подмосковье нужно провести в большем объеме, чем в прошлом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что состояние сельского хозяйства крайне важно, потому что оно обеспечивает продовольственную безопасность.

«Еще одна важная тема, которая должна волновать каждого руководителя территорий, — сельское хозяйство. Почему? Потому что это продовольственная безопасность. В нашей экономике, в Подмосковье, это, казалось бы, небольшая доля, но очень заметная и важная. Особенно для территорий, где сельское хозяйство, очевидно, доминирует», — сказал он.

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Воробьев подчеркнул, что продовольственная безопасность на сегодняшний день важна как никогда. Он отметил, что в Московской области уже увеличили в два раза субсидии аграриям.

«Соответствующее предложение мы направим в Мособлдуму. Кроме федеральной компоненты, мы предусмотрели свой почти один миллиард рублей для того, чтобы и понизить процентную ставку, и оказать дополнительную поддержку нашим сельхозпроизводителям», — добавил он.