23 марта 2023, 13:08
Мособлдума продлила налоговую льготу для газораспределительных компаний
Мособлдума продлила закон, по которому газораспределительные организации получают налоговые льготы. Сниженную ставку для них сохранят на 2023 год.
Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов напомнил, что закон о налоговых льготах был принят в прошлом году. По нему газораспределительные организации имеют сниженную ставку налога на имущество. Льгота действовала до 1 января, теперь ее продлили на 2023 год.
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«Цель закона – поддержать газораспределительные организации, которые строят газопроводы в рамках социальной газификации», — сказал он.
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Сейчас работы по газификации продолжаются в 34 селах и деревнях Подмосковья. Всего в этом году построят 778 километров новый сетей, к которым подключат свыше 30 тысяч домов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение попало 11 ветхих построек.
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