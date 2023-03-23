Подмосковье 23 марта 2023, 13:08 Мособлдума продлила налоговую льготу для газораспределительных компаний

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Мособлдума продлила закон, по которому газораспределительные организации получают налоговые льготы. Сниженную ставку для них сохранят на 2023 год.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов напомнил, что закон о налоговых льготах был принят в прошлом году. По нему газораспределительные организации имеют сниженную ставку налога на имущество. Льгота действовала до 1 января, теперь ее продлили на 2023 год.

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«Цель закона – поддержать газораспределительные организации, которые строят газопроводы в рамках социальной газификации», — сказал он.

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Сейчас работы по газификации продолжаются в 34 селах и деревнях Подмосковья. Всего в этом году построят 778 километров новый сетей, к которым подключат свыше 30 тысяч домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение попало 11 ветхих построек.

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