Мособлдума предложила упростить получение грантов для IT-компаний | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 18:10 Мособлдума предложила упростить получение грантов для IT-компаний

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Семь заявок на получение грантов подали IT-компании Подмосковья за период с 1 июля по 24 октября 2022 года. Только три из них получили одобрение, остальные отклонены по причине несоответствия организаций необходимым требованиям. В Мособлдуме рассмотрели возможность упростить процедуру получения поддержки.

Первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин рассказал, что в Подмосковье ведется работа по смягчению условий для получения гранта. Сейчас такую поддержку может получить только IT-компания, работающая в регионе не менее двух лет. Этот срок предлагается снизить до одного года. Также рассматривается возможность получать грант компаниям, у которых есть обособленные подразделения в Подмосковье. Раньше это не предусматривалось.

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В августе 2022 года был проведен опрос 86 областных аккредитованных IT-компаний. Сбор данных показал, что налоговыми льготами воспользовались 34,89% из них. Грантовую поддержку смогли получить только 5,82% организаций, столько же оформили льготную ипотеку. Отсрочку от призыва на военную службу получили 6,89% респондентов.

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Полный перечень федеральных и региональных мер поддержки IT-отрасли обсудили на круглом столе, который провел в Мособлдуме председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Первое соглашение о грантовой поддержке подписали в Подмосковье 25 октября с компанией «ДЕПО Электроникс». Получатель гранта производит ноутбуки, графические и рабочие станции, серверное оборудование и другое. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля в регионе.