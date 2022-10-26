Первого получателя гранта для производителей компьютеров выбрали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 13:35 Первого получателя гранта для производителей компьютеров выбрали в Подмосковье

Читать 360tv в

IT-компании и производители компьютерной техники могут получить грант в Подмосковье при создании новых рабочих мест. Мера поддержки действует с июня этого года, рассказали в Мингосуправления области. Первым ее получателем стала компания «ДЕПО Электроникс».

Первое соглашение о грантовой поддержке подписали в Подмосковье 25 октября, рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

Реклама

«В Подмосковье можно получить федеральные и региональные меры поддержки, среди которых налоговые льготы, субсидии, гранты. Это очень важно, поскольку сейчас растет спрос на отечественные IT-решения», — отметила она.

Реклама

Получатель гранта производит ноутбуки, графические и рабочие станции, серверное оборудование и другое.

Прием заявок на получение поддержки продолжится. Подать их можно через «Госуслуги». Для этого компания должна принять на работу пять и более новых специалистов с заработной платой более 120 тысяч рублей в месяц и иметь аккредитацию Минцифры России.

Сумма гранта от 96 до 240 тысяч рублей на одного сотрудника, пояснили в ведомстве. Его размер зависит от квалификации работника. Потратить его можно на заработную плату или закупку нового оборудования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.