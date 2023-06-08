Подмосковье 08 июня 2023, 13:27 Мособлдума поддержала присвоение Сергею Лысюку звания почетного жителя Подмосковья

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Мособлдума поддержала ходатайство о присвоении звания почетного гражданина Подмосковья герою России Сергей Лысюку. Он — директор центра специальной подготовки «Витязь» в Балашихе.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, звание почетного гражданина Подмосковья присваивают самым достойным людям, которые внесли большой вклад в развитие региона.

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«Сергей Иванович — человек с очень достойной, богатой биографией. Он начинал свою трудовую деятельность со службы в Дивизии им. Ф. Э. Дзержинского — где в течение 19 лет активно участвовал в создании и становлении подразделения специального назначения, впоследствии получившего название „Витязь“, — сказал он.

Кроме того, Сергей Лысюк был задействован более чем в 30 специальных операциях, в том числе по освобождению заложников. Сейчас он возглавляет центр, который проводит начальную военную подготовку мобилизованных и добровольцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

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