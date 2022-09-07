Московскую улицу благоустроили в Звенигороде | 360°

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07 сентября 2022, 17:19

(обновлено: 07 сентября 2022, 18:26)

Московскую улицу благоустроили в Звенигороде

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Благоустройство Московской улицы завершилось в Звенигороде. На ней расширили тротуары и заменили плитку, обустроили пешеходные переходы и остановки, организовали зоны отдыха со скамейками и урнами. Об этом сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Глава ведомства Михаил Хайкин напомнил, что основную часть проекта благоустройства Звенигорода завершили в прошлом году.

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«Преобразился городской парк, обновили центральные исторические улицы. Сейчас завершили благоустройство Московской улицы и продолжаем работы в Малиновом овраге», — рассказал он.

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Кроме обновления тротуаров, территорию озеленили, установили парковочные столбики и обустроили систему освещения. Работы проводили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил важность преображения лесопарков.

Одинцово

Благоустройство

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