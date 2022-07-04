Московский Губернский театр выпустил 4 премьеры за сезон

Московский Губернский театр завершил девятый театральный сезон. За это время было выпущено четыре премьеры, проведено пять фестивалей в Москве и регионах, состоялось множество гастролей.

Среди премьер сезона — «Безымянная звезда» по мотивам пьесы М. Себастьяна, «Много шума из ничего» по пьесе У. Шекспира, «Путешествие Мармелана» и «Чужие берега», в основу которого легла поэзия русской эмиграции начала ХХ века.

С 1 сентября по 22 ноября 2021 года Московский Губернский театр совместно с Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова провел IV Большой Детский фестиваль. На нем были представлены лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, а также кино- и анимационные фильмы, цирковое шоу и произведения детских писателей. В конкурсной и внеконкурсной программе фестиваля представили 93 творческих проекта на 24 площадках.

С 2 по 12 июня 2022 года прошел IV Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского».

Московский Губернский театр выезжал на гастроли в Санкт-Петербург, Архангельск, Челябинск, Екатеринбург, Иркутск и Новосибирск. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» прошли выступления в Нижнем Новгороде и Туле.

Свой 10-й сезон Московский Губернский театр откроет 15 сентября спектаклем «Дядя Ваня» в постановке Сергея Безрукова. Первой премьерой юбилейного сезона станет спектакль-концерт «Джаз-комедия» в постановке Аллы Решетниковой.

Ранее в Клину состоялось открытие Международного фестиваля Чайковского.