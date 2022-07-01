Международный фестиваль Чайковского открыли в Клину

VIII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского пройдет в Клину с 1 по 10 июля. Фестивалем руководит народный артист СССР Юрий Башмет.

Гостей и участников фестиваля поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что за годы существования фестиваля, вокруг него сформировалось большое творческое сообщество.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Московской области и администрации городского округа Клин.

В оргкомитет фестиваля входят Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе.

Программа фестиваля искусств Чайковского в 2022 году

1 июля 2022 19:00

Концерт

Денис Мацуев (Народный артист РФ)

Юрий Башмет (Народный артист СССР)

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

В программе:

С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор, соч.18

П. Чайковский. Симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы», соч. 13

2 июля 2022 19:00

А. С. Пушкин — П. И. Чайковский «Евгений Онегин» 6+

Музыкально-драматическое действо (авторская версия Юрия Башмета)

Режиссер: Илья Ильин

Актеры:

Константин Хабенский и Ольга Литвинова

Солисты оперы:

Татьяна — Жаля Исмаилова (сопрано)

Ольга — Ирина Шишкова (меццо-сопрано)

Ленский — Сергей Романовский (тенор)

Онегин — Алексей Исаев (баритон)

Гремин — Олег Цыбулько (бас)

Ларина — Анастасия Бибичева (сопрано)

Няня — Александра Саульская — Шулятьева (меццо-сопрано)

Камерный хор Московской консерватории

Художественный руководитель:

Александр Соловьев

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Юрий Башмет

3 июля 2022 19:00

«ПЛАНЕТА „ЧАЙКОВСКИЙ“: ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ» 12+

Программа театра «Геликон-опера»

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ:

I отделение

1. Чайковский П. Хор «Выросла у тына…» из оперы «Черевички»

Исп. артисты хора

2. Чайковский П. Сцена пытки Кочубея из оперы «Мазепа»

Исп. М. Гужов (Кочубей), А. Тихомиров (Орлик)

3. Чайковский П. Сцена клятвы из оперы «Опричник».

Исп. И. Гынгазов, А. Тихомиров, В. Войтенкова (Михайловский театр), артисты хора

4. Чайковский П. Сцена казни из оперы «Мазепа»

Исп. М. Гужов, (Кочубей), И. Гынгазов (Искра), И. Морозов (пьяный казак), артисты хора.

II отделение

5. Чайковский П. Итальянское каприччио

6. Делиб Л. Дуэт Джеральда и Лакме из 1-го действия оперы «Лакме»

Исп. И. Гынгазов, А. Гречишкина

7. Чайковский П. Дуэт Иоланты и Водемона из оперы «Иоланта»

Исп. О. Толкмит, И. Морозов

8. Чайковский П. Кантата «Москва»

Исп. К. Вязникова, А. Исаев, артисты хора.

Симфонический оркестр и хор ММТ «Геликон-опера»

Художественный руководитель театра — народный артист России Дмитрий Бертман

Дирижер — Филипп Селиванов

Режиссер — Сергей Новиков

Художник по свету — Денис Енюков

Видеодизайн — Дмитрий Костяев

6 июля 2022 19:00

Сцена на воде, парк «Сестрорецкий»

Гала — концерт русской музыки 0+

Ксения Башмет (фортепиано)

Олег Бугаев (виолончель)

8 июля 2022 19:00

Хоровая опера

«Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском» 12+

Вход по билету

9 июля 2022 19:00

ХИБЛА JAZZ 6+

Хибла Герзмава представит зрителям VIII Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского джазовую программу. Народная артистка России выступит в сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева.

Вход по билету

10 июля 2022 17:00

Большая сцена

«Молодые дарования России» 0+

Участники — Солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра Ю. А. Башмета

Стипендиаты Губернаторской премии

Ученики детских школ искусств Подмосковья

В программе:

1. Харитонов Федор (труба)

И. Гуммель. Концерт для трубы с оркестром Es dur, 1 часть.

Преподаватель — Пономаренко Дмитрий Михайлович.

Концертмейстер — Ситников Всеволод Александрович

2. Галеев Даниэль (баян).

Концертная пьеса на тему песни Г. Понамаренко «Оренбургский пуховый платок», обр. Н. Малыгина.

Преподаватель — Поддубная Татьяна Павловна

3. Бурцева Софья (скрипка).

Ж. Массне. «Размышление» из оперы «Таис».

4. Графченков Николай (гитара).

А. Иванов-Крамской. «Хоровод».

Преподаватель — заслуженный работник культуры Московской области Руднева Ольга Леонидовна

5. Шотин Иван (ксилофон).

И. С. Бах. Концерт ля минор, 1 часть.

Преподаватель — Пантюхин Александр Александрович.

Концертмейстер — Травина Вера Михайловна

6. Артемова Анисия (скрипка).

П. Сарасате. «Цыганские напевы».

Преподаватель — Козлова Марина Васильевна.

Концертмейстер — Тыщенко Дмитрий Павлович.

7. Говоров Никита (балалайка).

Обладатель золотой медали Дельфийских игр 2022 года.

П. И. Нечепоренко. Вариации на тему 24 каприса Паганини.

А. Архиповский. «Ваня».

Необходима регистрация

Билеты на события VIII Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского уже в продаже на сайте и в кассах музея заповедника.

Фестиваль ежегодно проводится на территории Государственного мемориального музыкального музея заповедника П. И. Чайковского в Клину по адресу улица Чайковского, 48.