Еще 26 новых спектаклей поставят в Подмосковье по проекту «Культура малой родины»

Федеральный проект «Культура малой родины» помогает подмосковным театрам развиваться. По двум подпрограммам в этом году планируют поставить еще 26 спектаклей. Меры поддержки обсудили на заседании профильного комитета Мособлдумы.

Проект помог привлечь в региональный бюджет около 517 миллионов рублей, рассказала глава комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. За пять лет театры поставили 226 спектаклей.

Проект разделен на две подпрограммы: «Театры малых городов» и «Театры детям». По ним учреждения получают субсидии, которые могут потратить на покупку оборудования и реализацию новых постановок. Благодаря поддержке в этом году планируют показать еще 26 спектаклей.

На заседании отметили, что с этого года список оборудования, на которые театры могут потратить средства, расширился. Он пополнился автобусами, оборудованием для съемок, средствами для профилактики коронавируса, оборудованием для сурдоперевода и другим.

Подмосковные театры пользуются особенной популярностью среди обладателей «Пушкинских карт». С начала их работы было продано около 18 тысяч билетов.

Ранее в Мособлдуме сообщили, что к проекту планируют привлечь депутатов.