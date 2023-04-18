Подмосковье 18 апреля 2023, 18:53 Московская областная организация инвалидов «Колесница» отметит 10-летие в этом году

Читать 360tv в

Организация инвалидов «Колесница» в Подмосковье регулярно проверяет доступность инфраструктуры для маломобильных жителей. В этом году объединение отметит десятилетие. Об этом, а также о деятельности Общественной палаты в эфире «Область перемен. Подмосковье» рассказали председатель правления «Колесницы» Игорь Гундеров и первый заместитель председателя Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева.

Забота о маломобильных жителях

Общественная организация инвалидов Подмосковья «Колесница» отметит 10-летие в этом году. Она появилась после встречи Игоря Гундерова с губернатором Андреем Воробьевым.

Реклама

С 2014 года «Колесница» обследует города Подмосковья на доступность инфраструктуры для маломобильных жителей. В феврале на эту тему провели круглый стол.

«Каждый был „заперт“ в своем округе, люди хотели заниматься спортом, получать образование. Много было желания, но нужны были изменения в законодательстве, поэтому мы поставили себе цель — встречи с законодательной и исполнительной властью региона. На первом съезде мы поставили главные задачи. Очень хотелось, чтобы колясочники прошли во власть, и мы неплохо продвинулись в этом направлении», — поделился он.

Сохранение исторического наследия

Первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева вошла в новый созыв Общественной палаты России и входит в состав комиссии по сохранению историко-культурного наследия городов.

Общественники работают над сохранением русской культуры, сотрудничают с волонтерами Московской области.

«Подмосковье — регион-лидер во многих направлениях. Мы на своем общественном фронте стараемся это звание поддерживать. Все проекты, в которых мы принимаем участие, входят в топ нашей Федеральной палаты», — отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».