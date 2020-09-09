Московская область потратила 44% из запланированных расходов за первое полугодие

Бюджет Московской области по доходам исполнен на 41,1% (260,8 миллиарда рублей). Это больше, чем за аналогичный период 2019 года, на 5%.

Что касается исполнения бюджета по расходам, то тут процент составил почти 44%, это больше, чем в 2019 году, на 6%. За январь–июнь освоено более 320 миллиардов рублей, из них средства Московской области составляют 296,7 миллиарда рублей, федеральные средства — 23,3 миллиарда.

На заседании сообщили, что поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось на 4,5%. Как уточнила заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Валерия Волкова, снижение процента исполнения доходов связано с действием режима повышенной готовности и текущей экономической ситуацией в стране. Также она напомнила, что в период пандемии правительством и Мособлдумой были приняты решения по переносу сроков уплаты налогов для предпринимателей и принят ряд новых мер поддержки для бизнеса.

Также Валерия Волкова представила рейтинг исполнения госпрограмм: «Здравоохранение Подмосковья» и «Образование Подмосковья» исполнены на 56%; «Спорт Подмосковья» и «Архитектура и градостроительство Подмосковья» — на 48%, а «Социальная защита населения» — на 44%.