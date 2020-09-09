ФНС объяснила, как платить налоги за вклады больше 1 млн рублей

Россиянам не нужно будет подавать документы для оплаты налога с вкладов. Все необходимые данные выяснит Федеральная налоговая служба.

Представители ФНС сами соберут информацию по вкладам гражданина и посчитают, сколько он должен заплатить в бюджет государства. Об этом сообщает портал Ura.ru. Налог придется оплатить тем, кто хранит банковские вклады больше одного миллиона рублей.

«Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ над суммой процентов», — объяснили в ФНС.

Например, если у человека есть вклад на сумму 1,4 миллиона рублей, то ему придется оплатить налог в размере 5824 рубля. Расчет производится таким образом: сумму вклада свыше миллиона рублей умножают на ключевую ставку Банка России, которая действует по первое число налогового периода.

Новый налог не коснется тех, у кого вклады не превышают миллион рублей, ставка по депозитам менее 1% в год, а также граждан, у которых есть счета для покупки недвижимости или дорогого имущества.

Ввести новый налог предложил президент России Владимир Путин во время одного из своих обращений к гражданам. Он заверил, что такая мера поможет стабилизировать экономику в стране в период кризиса.