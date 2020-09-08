Налогообложение для юрлиц и предпринимателей предложили упростить

Действие единого налогового платежа предложили расширить на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Благодаря этому ИП и организации будут оплачивать практически все сборы одним поручением.

Идея принадлежит Министерству финансов РФ. Ведомство уже опубликовало соответствующий документ для публичного обсуждения на портале правовой информации, сообщили в пресс-службе Минфина.

Нововведение позволит малому бизнесу и юрлицам оплачивать страховые взносы, налоги и торговые сборы без уточнения вида, срока внесения платежа и принадлежности к бюджету. Средства в счет имеющихся у плательщика обязательств будет самостоятельно перечислять ФНС.

Предприниматели и организации смогут платить налоги и по старой схеме, пользуясь кодами бюджетной классификации. Но предлагаемые поправки в Налоговый кодекс сделают исполнение налоговых обязательств проще. Кроме того, условия для бизнеса станут более комфортными. Действовать они, как предлагает Минфин, начнут с 1 января 2022 года.

С 1 января 2019 года для физических лиц действует единый механизм уплаты трех налогов — имущественного, транспортного и земельного. С 1 января 2020-го это касается и НДФЛ.