Московская область будет развивать агротуризм при поддержке Минсельхоза

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов подписали трехстороннее соглашение о развитии сельского хозяйства в Подмосковье. Это поможет укрепить малый и средний агробизнес, популяризировать фермерскую продукцию и продвинуть сельский туризм в регионе.

Документ был подписан во время Петербургского международного экономического форума.

Одним из пунктов соглашения является развитие агротуризма. Министр сельского хозяйства России считает, что такой вид туризма становится популярным не только в России, но и во всем мире. Подмосковье не отстает от последних тенденций, на территории региона около 50 фермеров занимаются агротуризмом.

«Рассчитываем, что в ближайшие годы регион будет только наращивать потенциал и станет примером успешного развития агротуризма для всех регионов нашей страны. Со своей стороны, Минсельхоз готов оказывать всю возможную поддержку», — отметил министр.

Источник фото: телеканал «360»

Патрушев подчеркнул, что главным двигателем агротуризма являются фермеры, поэтому Минсельхоз старается постоянно поддерживать этот сегмент бизнеса. Он отметил, что для малого и среднего предпринимательства доступен целый комплекс мер: например, гранты.

Помимо агротуризма, соглашение предполагает популяризацию фермерской продукции. По словам Патрушева, фермерам доступна государственная поддержка на приобретение мобильных торговых объектов, строительство и модернизацию павильонов. Согласование в правительстве проходит и закон о праве сбыта продукции на своих участках. Министр напомнил, что Россельхозбанк запустил сервис доставки натуральных фермерских продуктов «Свое Родное».