Еще больше мороженого, йогуртов и молочных смесей будут производить в Подмосковье. Об этом договорились на ПМЭФ

В Московской области активно развивается молочная промышленность. Увеличить объем производства молочной продукции региону помогут два новых соглашения, которые заключили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский на ПМЭФ подписал два соглашения об инвестициях в молочную промышленность региона.

Благодаря первому договору в Истре реконструируют завод по производству сухих молочных смесей и сухой молочной основы. Соглашение Воскресенский подписал с акционером ЗАО «Инфаприм» Зафаром Азимовым.

«Проект предусматривает реконструкцию в городском округе Истра Московской области завода по производству сухих адаптированных молочных смесей — заменителей женского молока, и сухой «молочной основы», — уточнил министр.

Он добавил, что на предприятии после реализации проекта будут производить 16,6 тысячи тонн заменителей грудного молока в год. Инвестор планирует вложить в реконструкцию 3,8 миллиарда рублей.

Работы по проекту начались в конце прошлого года. Завершить реконструкцию планируют во втором квартале 2023 года. У местных жителей появится возможность устроиться на работу на новое предприятие. Там создадут свыше 120 новых рабочих мест.

Продукция завода будут поставлять по всей России и в страны СНГ: Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Армению, Грузию, Азербайджан, Белоруссию, Молдавию.

Воскресенский подчеркнул, что за прошлый год Подмосковье стало первым регионом ЦФО и РФ по производству сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста.

Второе соглашение позволит увеличить объемы производства разной молочной продукции.

Подмосковье будет сотрудничать с группой компаний «Чистая линия» при создании высокотехнологичного молокоперерабатывающего завода. Соглашение Сергей Воскресенский подписал с вице-президентом «Чистой линии» Арменом Бениаминовым.

«В рамках соглашения будет создано на территории городского округа Долгопрудный Подмосковья высокотехнологичное предприятие с мощностью переработки молока 500 тонн в день», — отметил Сергей Воскресенский.

Министр уточнил, что инвестор вложит в проект 3,2 миллиарда рублей. На заводе будут производить мороженое, йогурты, плавленый сыр и другую молочную продукцию.

Инвестор собирается строить производственный комплекс, в который включат объекты по приемке и первичной обработке молока, производственный цех, морозильник, склад сырья и упаковки.

Воскресенский заявил, что завод начнут строить уже в третьем квартале этого года, а закончить строительство планируют в конце 2022-го. На предприятие смогут устроиться порядка 400 местных жителей.

Подмосковье, по словам министр, занимает первое место в России по производству мороженого за прошлый год. Всего подмосковные предприятия изготовили свыше 73 тысяч тонн.