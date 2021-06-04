Лучшие приходят в Подмосковье. Первый день ПМЭФ принес тысячи рабочих мест и новых инвесторов

Сотрудничество и инвестиции — это не только новые предприятия и рабочие места, но и налоги, которые позволяют строить самые современные школы и больницы. Только за один день на Петербургском экономическом форуме Московская область подписала более 15 соглашений о сотрудничестве. Благодаря этому в регионе будут развивать цифровые технологии, делать лекарства от рака, строить рестораны быстрого питания, выращивать клубнику и многое другое.

Наука и новые технологии

Правительство Московской области и Mail.ru будут совместно развивать IT-инфраструктуру. Среди задач — проработка плана по созданию дата-центров, которые позволят обеспечивать вычислительные мощности для развития технологических решений и облачной инфраструктуры интернет-холдинга.

Звучит сложно, но по сути — это именно то, что поддерживает работу привычных нам сервисов: виртуальных дисков, почты, фотобанков и многого другого. А еще помогает экономике.

«Центры обработки данных — это то, что делает экономику умнее. Там, где они появляются, быстрее растут наукоемкие отрасли, IT-сектор, ускоряются цифровые сервисы, повышается качество жизни. Подмосковье готово стать площадкой для ЦОДов. У нас для этого есть все: специалисты, инфраструктура, отличный инвестиционный климат, а также промышленные потребители цифровых технологий. Вместе с нашими партнерами мы приступим к проработке этой идеи», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Поддержание таких дата-центров требует большого количества электроэнергии, подавать которую нужно стабильно. У Подмосковья есть и такой ресурс, и дальше он будет только надежнее. Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Андрей Воробьев заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Власти и компания вместе будут работать над энергоснабжением центров обработки данных и развитием Подмосковья в целом.

Энергия — ресурс развития. Для такого растущего региона, как Подмосковье, надежное электроснабжение имеет определяющее, стратегическое значение. Строятся новые микрорайоны, большая потребность в новых сетях есть в загородных коттеджных поселках, СНТ Андрей Воробьев.

Рюмин напомнил, что у «Россетей» большая инвестиционная программа в Московской области. Только в 2020 году компания вложила более 24 миллиардов рублей. Новое соглашение, по словам Рюмина, повысит эффективность работы и синхронизирует планы по развитию инфраструктуры региона.

Источник фото: телеканал «360»

Власти Подмосковья, Брянской области, «Иннопрактика» и «Мираторг» подписали меморандум о сотрудничестве в сферах генетики и агробиотехнологий. По этому соглашению они будут развивать не только эффективность животноводства, но и подготовку кадров для агропромышленного комплекса.

«С помощью лаборатории по генотипированию, которую мы открыли в 2019 году с поддержкой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, у нас есть первые результаты. То есть сейчас мы отбираем лучших животных по качеству, вкусу, цвету. Это все в результате даст качественную продукцию, низкую себестоимость и отличные вкусовые характеристики», — рассказал президент «Мираторга» Виктор Линник после подписания меморандума.

Источник фото: телеканал «360»

Еда и здоровье

Еще одно соглашение затронет, пожалуй, самую важную сферу жизни — медицину. ПСК «Фарма» уже работает в особой экономической зоне «Дубна», в период пандемии там даже производили лекарства от ковида. Теперь же договорились строить вторую очередь завода.

В год компания планирует производить 350 тонн препаратов для лечения онкологических и других сложных социально-значимых заболеваний. Президент группы компаний «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния рассказал, что в строительство завода будет вложено три миллиарда рублей. Новый проект даст городу 240 рабочих мест.

Производство лекарств появится также в солнечногорском индустриальном парке «Есипово». ООО «ФК Гранд Капитал» после реализации проекта будет разрабатывать и изготавливать лекарства в одном месте. Оттуда же их развезут в медицинские учреждения и аптеки страны.

В «Есипово» будут производить в год более 4,5 миллиона единиц продукции. Это твердые, мягкие и жидкие стерильные лекарственные формы, противоопухолевые препараты, антибиотики, биотехнологические препараты, вакцины. Строительство первой очереди начнется в 2021 году. Полностью объект планируют завершить в 2031-м.

Источник фото: телеканал «360»

Договорилось Подмосковье о сотрудничестве и с компанией «Макдоналдс». Уже сейчас в регионе работают 133 предприятия быстрого обслуживания, которые ежедневно принимают около 300 тысяч посетителей. За пять лет «Макдоналдс» планирует открыть 75 новых точек, таким образом создав шесть тысяч рабочих мест.

Сотрудничество идет и по социальному направлению. Например, власти Подмосковья и «Макдоналдс» вместе работают над национальным проектом «Экология»: проводят мероприятия экологической направленности, уроки, вебинары.

Транспорт и инфраструктура

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Документ направлен на улучшение качества транспортного обслуживания и содержание в надлежащем качестве существующих объектов инфраструктуры. В ближайшие годы в регионе планируют запустить МЦД-3 (Зеленоград — Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка — Железнодорожный).

Подмосковье и РЖД договорились создать легкорельсовый железнодорожный транспорт и новые маршруты пригородных перевозок.

Источник фото: телеканал «360»

Скоро в Подмосковье, возможно, появятся и беспилотники. «Сбер» и правительство региона заключили соглашение о создании благоприятных условий для развития беспилотного транспорта. Его созданием занимается дочерняя компания «Сбера» SberAutoTech.

Стороны рассматривают возможность создать в Истре испытательный центр беспилотных транспортных средств. Это позволит развивать технологии SberAutoTech, а для Подмосковья означает налоговые поступления.

«Испытательный центр — это проект будущего, который создаст условия для прорыва в сфере беспилотного транспорта. Автомобильная тема Подмосковью очень близка. У нас работают мировые автопроизводители, формируется автомобильный кластер, строятся современные трассы. Надеюсь, что инфраструктура, научный и инновационный потенциал региона поспособствуют успеху проекта», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Новые производства

Источник фото: телеканал «360»

Ягоды и сельское хозяйство

Благодаря соглашению о сотрудничестве компания «Гринфилдс-Агро» будет выращивать свежие ягоды в Наро-Фоминском округе. Там установят пленочные тоннели с системой капельного полива, которые позволят растить свежие ягоды в защищенном грунте. Там же разместят и склады.

Строительство тоннелей началось в 2020 году, завершить вторую очередь планируют в 2023–2024 годах. В теплицах будут выращивать клубнику, малину, ежевику и голубику.

«В весенне-летний период климат Московской области идеально подходит для выращивания ягод. Очень надеемся, что наши ожидания сбудутся. В этом году, в конце июля — августе, будет первый урожай», — рассказал «360» учредитель ООО «Гринфилдс Агро» Павел Тимошенко.

Источник фото: телеканал «360»

Выращивать клубнику будет и ООО «Ягодная Поляна». Компания построит тепличный комплекс в Воскресенске. Общая площадь составит 41,8 гектара. К строительству планируют приступить во второй половине 2021 года, а завершат объект в 2022-м.

Новое предприятие в Воскресенске будет производить 1045 тонн ягод в год. Благодаря ему в городском округе появится 87 рабочих мест со средней заработной платой в 32 тысячи рублей.

С ООО «Трио-Инвест» Подмосковье договорилось о строительстве третьей очереди оптово-распределительного центра для сельскохозяйственной продукции в Домодедове.

Оптово-распределительный центр займет 54 тысячи квадратных метров и сможет обслуживать в сутки 1,5 тысячи тонн груза. Его строительство планируют завершить в третьем квартале 2026 года.

Источник фото: телеканал «360»

Металлургия

Еще одно крупное производство появится в Сергиевом Посаде. Губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Загорский трубный завод» Денис Сафин подписали соглашение, которое предусматривает создание металлургического комплекса.

Завод начнут строить в сентябре 2021 года, окончание запланировано на конец 2023-го. Металлургический комплекс обеспечит работой около тысячи человек. Средняя зарплата там превысит 70 тысяч рублей. Планируемый объем производства составляет 450 тысяч тонн в год. Готовые изделия из стали будут поставлять «Газпрому», «Роснефти» и другим нефтегазодобывающим компаниям.

Пищевой комплекс

Группа компаний «РОТА» подписала соглашение с Подмосковьем и построит пищевой производственный комплекс в Ленинском городском округе. Проектные работы начнутся уже в этом году, а заработает предприятие в полном объеме в 2025-м.

«РОТА» не новичок в Подмосковье. В 2016 году компания договорилась о реализации концепции агропромышленного парка и за год построила молочную ферму в Наро-Фоминске. Благодаря новому проекту «РОТА» будет производить в Подмосковье сыр и молочную продукцию, а потом планируют добавить к ним колбасу, кондитерские товары, снеки, детские фруктовые пюре. Запланировано строительство хранилищ овощей и фруктов, цеха фасовки сыпучих продуктов, хлебопекарни.

Строительное производство

В Луховицах появится австрийское производство Lasselsberger GMbH. После завершения строительства на заводе будут производить цемент, строительные смеси и керамические изделия. Начало строительства запланировано на вторую половину 2021 года.

Промышленный холдинг AVK с штаб-квартирой в Дании выбрал для своего производства индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске. В холдинг входит более 100 компаний, но завод в Подмосковье станет первым в России.

На заводе AVK будут производить запорную арматуру. Строительство начнется в первом квартале 2022 года. После завершения обеих очередей проект будет включать производственное здание, склад, офисы. Инвестиции составят не менее миллиона рублей.

Туризм

Подмосковье вместе с Федеральным агентством по туризму, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областями будут вместе работать над проектом «Большое Золотое кольцо».

Источник фото: телеканал «360»

По этому проекту Коломна, Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск, Кашира и Сергиев Посад войдут в «Большое Золотое кольцо». Впоследствии список расширится.

Совместными усилиями регионы будут способствовать развитию внутреннего туризма среди жителей России.