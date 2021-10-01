Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября. За месяц в ее рамках в Подмосковье было продано порядка 800 билетов в учреждения культуры, самыми популярными у молодежи стали театры. Об этом сообщили в Минкульте региона.

«Наиболее востребованными стали театры, на постановки в которых реализовано свыше 500 билетов», — рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Наибольшей популярностью у подмосковных школьников и студентов пользовались спектакли «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и «Поэтическое кафе „Луч“» Московского Губернского театра, «Лебединое озеро» и «Дон Кихот» Московского областного государственного академического театра «Русский балет», «Тристан & Изольда» Московского областного государственного театра кукол, «Золушка. Newstory» Московского областного театра драмы и комедии.

Сегодня в Московской области в программе участвует 51 учреждение культуры, уточнила министр. В сентябре к проекту присоединились Культурный центр имени Любови Орловой в Звенигороде, Московский областной ТЮЗ, Театр-студия «Театральный ковчег» и частный музей «Арт-макет» в Сергиевом Посаде.

«Уверена, что „Пушкинская карта“ только набирает популярность у молодежи, потому что этот прорывной проект интересен всем его участникам», — отметила Елена Харламова.

С афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте областного Минкульта и на портале «Культура.рф».

Получить «Пушкинскую карту» могут все желающие молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.