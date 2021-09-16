Более 300 билетов продали по всероссийской программе «Пушкинская карта» в Подмосковье

В Подмосковье по всероссийской программе «Пушкинская карта» продали 320 билетов. Молодые люди купили 236 билетов в театр, 67 — в музеи и 17 — на мероприятия в дома культуры. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры региона.

Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди от 14 до 22 лет. «Пушкинская карта» в Московской области — это 47 учреждений культуры, доступная афиша, актуальные выставки, 300 мероприятий, прошедших модерацию, и 600 тысяч будущих участников.

Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура», авторизоваться в нем и запросить оформление карты. Далее можно выбрать понравившееся мероприятие — на сайтах «Культура.рф», «Госуслуги.Культура» или портале учреждения, купить билет на сайте или в кассе и не забыть взять на мероприятие паспорт.

Ознакомиться с участниками программы «Пушкинская карта» в Московской области можно по ссылке.