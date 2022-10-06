Мощи преподобного Сергия Радонежского временно доставили в храм в Балашихе | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 15:14 Поделиться Telegram

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Viber Мощи преподобного Сергия Радонежского временно доставили в храм в Балашихе

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Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в Преображенский храм деревни Саввино в Балашихе. Он пробудет там 6 и 7 октября.

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай Погребняк отметил, что это очень важное событие для православных. Мощи проехали по всей России и теперь прибыли в Преображенский храм.

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«Сергий Радонежский — великий святой, который боролся за единство Руси, торжество православной веры и верность Отечеству. Здесь много людей, которые приехали из многих городов Подмосковья. Также присутствуют священники из всех городов Балашихинской епархии», — поделился он.

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Ковчег приносят в храмы Подмосковья со 2 по 7 октября в честь 600-летия со дня обретения артефакта. Он уже побывал в Одинцове, Подольске и Коломне.

Посетительница храма Марина Чернышева поделилась, что узнала о привозе мощей случайно и решила прийти с внучкой.

«Я не так часто хожу в церковь, больше езжу в паломнические поездки, но сегодня представилась такая замечательна возможность», — сказала женщина.

Доступ к мощам будет открыт до 21:00 6 октября и с 07:00 до 14:00 7 октября. Последним пунктом назначения артефакта станет столица.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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