Подмосковье 09 января 2023, 11:14 Моржи из Домодедова выступят на соревнованиях зимнего плавания в Переславле-Залесском

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Участники клуба «Вельяминовские моржи» в Домодедове выступят на соревнованиях в Переславле Залесском 12 января. Один из спортсменов — 76-летний Николай решил впервые проплыть в ледяной воде 25 метров.

Николай Васильевич решил совершить личный подвиг после Рождества — вместо того, чтобы по-привычному окунуться в ледяную воду, он проплыл в ней 25 метров. Закаляться мужчина начал 26 лет назад.

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«Закаливание помогает быть здоровым и чувствовать себя отлично. Потому что из огня, да в полымя. Ведь в русских сказках Иванушка-дурачок сначала в холодную, потом в теплую, потом в кипяток — и помолодел», — отметил Николай.

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Моржи из Домодедова купаются в пруду села Вельяминово. Там они обустроили баню и ступеньки для спуска в воду — все за свои деньги.

Самой юной купальщице клуба восемь лет. Она окуналась уже 10 раз вместе с мамой. Согреться позволяет горячая еда и чай, который готовят в 106-летем самоваре. Его в клуб принес один из моржей — Валерий Тимошенко.

Коллектив под руководством Александра Мигунова отметил семилетие в конце прошлого года. Сейчас число его участников возросло до 50 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей с Рождеством. Он пожелал всем спокойной и счастливой жизни.