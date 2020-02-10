Моноколесо победит снег. Дворник из Зеленограда придумал новый способ уборки

Дворник из Зеленограда покорил социальные сети. Он убирает снег, катаясь на моноколесе. В Подмосковье захотели перенять опыт. А изобретатель уже задумался об очередном ноу-хау.

Не исключено, что подмосковные дворы и скверы скоро будут убирать дворники на моноколесах. Тренд задал Андрей Петров — дворник из Зеленограда. Просто работать лопатой ему показалось скучно и медленно, и он включил воображение.

«Этот ковш сделан из газового баллона. Колесики взял от садовой тележки, а ручки согнул из трубы», — рассказал дворник Андрей Петров.

В районе Черного озера его знают все. По словам местных жителей, наблюдать, как Андрей убирает улицы, — сплошное удовольствие. Некоторые даже снимают видео и выкладывают в Сеть.

«В целом работа, конечно, физически тяжелая. Но настроение поднимается и люди спасибо говорят, что я хорошо убираю», — поделился Андрей.

Источник фото: телеканал «360»

Такая интересная технология уборки пришлась по вкусу не только простым жителям Подмосковья, но и коллегам Андрея. В некоторых муниципалитетах Московской области коммунальщики всерьез задумались о внедрении моноколес в свой арсенал.

«Данный вид уборки снега имеет место быть. Я бы порекомендовал ему шипованную резину и как минимум маску от снега. Но все-таки этот способ травмоопасный и затратный», — отметил начальник участка поселения Клязьма-Старбеево в Химках Дмитрий Кириллов.

По его словам, небольшие парки и скверы так убирать вполне возможно, поэтому о внедрении технологии стоит задуматься. Но трактор это все равно не заменит. Да и чтобы так работать, нужно сначала обучить дворников.

Управлять моноколесом на самом деле непросто: нужно и баланс соблюдать, и двигаться. А машина сама по себе тяжелая. В общем, придется потрудиться.

А пока для других дворников моноколесо — это перспектива, Петрову уже стало скучно, и у него появилась новая затея.

«Я уже привык, для меня это будни. Это сначала казалось, что я лечу. А теперь хочу поставить на эту штуку электродвигатель, чтобы она сама ездила. Я бы только управлял пультом», — заявил Андрей Петров.

Но двигатель прогресса вовсе не лень. Андрей по собственной инициативе убирается и за пределами своего участка. Говорит — людям хорошо и душа улыбается. Таких работников нужно поощрять.