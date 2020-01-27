Тракторист-шумахер чистит улицы в Химках

Самый быстрый дворник-тракторист Подмосковья работает в Химках. Дмитрий не просто управляет трактором. Они с машиной будто единое целое — настолько четко и послушно снегоуборщик слушается водителя.

Мастерство пришло к водителю не сразу, он долго учился и практиковался.

«Сначала три года в колледже и где-то около двух лет работы на тракторе. В колледже этому не учат, это все с опытом приходит, со временем», — говорит Дмитрий.

За трактором Дмитрия в режиме реального времени следит диспетчер. Он отслеживает технику с помощью специального устройства, которое подключено к ГЛОНАСС.

«Эта коробочка позволяет в течение дня видеть весь рабочий день сотрудника. Где он передвигался, в каких местах он был, что позволяет нам оценить его качество работы. Убрал он территорию либо нет», — рассказал директор МУП «Жилищник» Руслан Гаевский.

Отслеживая технику по спутнику, диспетчер может грамотно распределять задачи между работниками. Это повышает эффективность уборки. Такие устройства есть у каждого сотрудника комбината благоустройства и «Жилищника». А отчеты по выполненному плану ежедневно отправляют в министерство благоустройства Подмосковья. По итогам, тракторист Дмитрий Васин признан лучшим из лучших.