    10 февраля 2020, 12:45

    «Нужно постоянно следить за дорогой». Как Подмосковье борется с гололедом

    Евгения Остапенко, Ксения Жеребцова

    Пусть с запозданием, но в московском регионе выпал снег. И теперь коммунальщики вынуждены попотеть: на дорогах осадков быть не должно. Как справляется с задачей Подмосковье, расскажет «360».
    «Нужно постоянно следить за дорогой». Как Подмосковье борется с гололедом | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Если на тротуаре снег еще можно встретить, то на проезжей части — голый асфальт. И это не волшебство, а работа коммунальщиков. В Московской области за дорогами следят 16 тысяч специалистов и 1,5 тысячи машин.

    «Нужно постоянно следить за дорогой». Как Подмосковье борется с гололедом | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Съемочная группа «360» попросила водителя снегоуборочной машины наглядно показать, по какой схеме работают специалисты. Оказалось, техника круглосуточно мониторит дороги. Снег расчищают, убирают в сторону. Затем его отвозят на сплав. Там осадки смешивают со сточными водами.

    «Нужно постоянно следить за дорогой». Как Подмосковье борется с гололедом | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Однако специалисты выходят даже на чистые дороги. «Сгребаем остатки снега, если гололед, посыпаем солью. Соль разъедает: мы опять проезжаем, опять посыпаем. Постоянно нужно следить за дорогой», — рассказал Виктор Шарапов, водитель снегоуборочной машины.

    «Нужно постоянно следить за дорогой». Как Подмосковье борется с гололедом | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Получается, работа есть всегда. Тем более осадки, по прогнозам, могут начаться в любой момент. Но подмосковные коммунальщики к этому готовы.