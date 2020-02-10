«Нужно постоянно следить за дорогой». Как Подмосковье борется с гололедом

Пусть с запозданием, но в московском регионе выпал снег. И теперь коммунальщики вынуждены попотеть: на дорогах осадков быть не должно. Как справляется с задачей Подмосковье, расскажет «360».

Источник фото: телеканал «360»

Если на тротуаре снег еще можно встретить, то на проезжей части — голый асфальт. И это не волшебство, а работа коммунальщиков. В Московской области за дорогами следят 16 тысяч специалистов и 1,5 тысячи машин.

Источник фото: телеканал «360»

Съемочная группа «360» попросила водителя снегоуборочной машины наглядно показать, по какой схеме работают специалисты. Оказалось, техника круглосуточно мониторит дороги. Снег расчищают, убирают в сторону. Затем его отвозят на сплав. Там осадки смешивают со сточными водами.

Источник фото: телеканал «360»

Однако специалисты выходят даже на чистые дороги. «Сгребаем остатки снега, если гололед, посыпаем солью. Соль разъедает: мы опять проезжаем, опять посыпаем. Постоянно нужно следить за дорогой», — рассказал Виктор Шарапов, водитель снегоуборочной машины.

Источник фото: телеканал «360»

Получается, работа есть всегда. Тем более осадки, по прогнозам, могут начаться в любой момент. Но подмосковные коммунальщики к этому готовы.