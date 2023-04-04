Подмосковье 04 апреля 2023, 09:16 МОНИКИ выиграл премию в сфере медицинского и фармацевтического образования России

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Общероссийская конференция о медицинском образовании прошла на базе Первого МГМУ имени Сеченова. На ней глава Минздрава РФ Михаил Мурашко наградил победителей ежегодной премии. Среди них оказался МОНИКИ имени Владимирского.

Замдиректора по образовательной деятельности МОНИКИ Татьяна Чернявская получила награду «За лучшую практику учебно-методического пособия». На конференции она представила справочник для амбулаторных врачей терапевтического профиля с рекомендациями по ведению беременности. Он был подготовлен факультетом усовершенствования врачей клиники.

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Конференция прошла на басе МГМУ 14-й раз. МОНИКИ принял в ней участие впервые. Клиника также представила доклад «Симуляционные виртуальные технологии в подготовке медицинских кадров».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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