Молодежи Подмосковья напомнили о преимуществах «Пушкинской карты»

У ребят в возрасте от 14 до 22 лет, использующих «Пушкинскую карту», появилось на ней пять тысяч рублей. Деньги поступили в начале года. Это даст пропуск в театры, музеи, библиотеки и не только, напомнили в Министерстве культуры Подмосковья.

«Пушкинская карта» — всероссийский проект. От Подмосковья участвуют уже десятки учреждений. По этой карте можно будет сходить даже в кино.

Получить ее может молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Нужно будет лишь зарегистрироваться на портале госуслуг, скачать мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Затем запросить оформление карты.

Когда все будет готово, останется выбрать в афише интересное мероприятие, участвующее в проекте, и приобрести по карте билет. С собой потребуется взять паспорт.

Те, кто предпочитает носить карту в кошелке, смогут оформить карту в любом отделении Почта банка.

Список мест Подмосковья, участвующих в масштабном проекте «Пушкинская карта», опубликовали на сайте.