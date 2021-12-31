«Пушкинская карта» даст возможность ходить в кино на российские фильмы бесплатно

Возможность ходить в кинотеатры на российские и советские фильмы по программе «Пушкинская карта» будет реализована в России до 1 февраля. Такое поручение дал премьер РФ Михаил Мишустин.

«Минкультуры и Минцифры должны до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы „Пушкинская карта“», — процитировало РИА «Новости» пресс-службу правительства. Также сообщается о ряде решений по поддержке российской киноиндустрии в ближайшие три месяца.

Ранее выяснилось, что Подмосковье стало вторым по количеству оформленных «Пушкинских карт». По ним школьники и студенты могут посещать культурные мероприятия и учреждения культуры за счет государства. Юные жители региона купили уже 3687 билетов в театры, музеи, филармонии и дома культуры.

Более того, уже сформировался топ-3 по «Пушкинской карте». Это балет «Лебединое озеро», спектакли «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Золушка. New Story». По выставкам лидирует, в частности, музей «Новый Иерусалим»