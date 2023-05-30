30 мая 2023, 13:45
Молочная ферма в Раменском выиграла грант на развитие хозяйства
Ферма из Раменского округа получила грант на развитие производства молока. Сумма поддержки составила восемь миллионов рублей. Там изготавливают сыр, масло, творог и другие товары.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, на полученные средства ферма проведет модернизацию и увеличит дойное стадо.
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«На начальном этапе планируется провести модернизацию, с дальнейшим увеличением дойного стада. Продукцию будут реализовывать поставщикам для производства сыра, масла, творога. Всего в этом году на развитие семейных ферм в Подмосковье выделено более 100 миллионов рублей субсидий», — сказал он.
Сейчас в хозяйстве 61 корова Голштинской породы. Молоко, которое производит на ферме, востребовано на российском рынке. К 2028 году там будут содержать еще 50 голов.
Ферма также планирует наладить изготовление кормов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке сельхозпредприятий. Он встретился с представителями хозяйств региона и обсудил развитие ферм.
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Сельское хозяйство
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