Подмосковье 29 мая 2023, 13:55 Молочная ферма из Шатуры выиграла грант на расширение хозяйства Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Молочная ферма из Шатуры увеличит объемы производства более, чем в семь раз. Она выиграла грант на расширение хозяйства.

Как рассказали в Минсельхозпроде, хозяйство стало одним из получателей гранта «Семейная ферма». По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, она получит поддержку в размере 27,5 миллиона рублей, на которые увеличит поголовье скота до 100. Кроме того, ферма приобретет новую технику и нарастит объемы молока и его переработки.

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За год ферма производит свыше 125 тонн молока, а после реализации средств это число вырастет до 500. Там выпускают разные виды сыров и другую продукцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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