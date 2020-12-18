Модернизация наружного освещения завершится к концу года в Электростали

«Мы по концессии зашли в Электросталь в мае месяце. И, собственно говоря, начали с того, что стали восстанавливать освещение в городе. Были очень большие проблемы, не горели целые улицы. Даже были проблемы по целым микрорайонам», — сказал начальник подразделения по ремонту и обслуживанию линий ночного освещения компании «Светосервис — Электросталь» Сергей Фомичев.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, компания «Светосервис — Электросталь» поменяла 60 км линий наружного освещения на новые, современные. Сотрудники установили 136 новых шкафов управления, в конце декабря заработает Ситуационный центр с диспетчерской для контроля и управления уличным светом в городе.

«Это шкаф нового исполнения, который будет служить этому району долгое время. И помимо счетчика, здесь находится наша система „Брис“, которая будет давать данные в наш ситуационный центр. И в режиме онлайн-времени наш диспетчер будет видеть, если линия зажглась, будет выдавать ошибку, режим аварии. И сюда будет направлена бригада для устранения неполадок», — объяснил начальник подразделения по ремонту и обслуживанию линий ночного освещения компании «Светосервис — Электросталь» Сергей Фомичев.

Источник фото: телеканал «360»

Концессионное соглашение между компанией «Светосервис-Электросталь» и городским округом заключено сроком на 15 лет. Программой модернизации предусмотрен объем инвестиций в размере 300 млн рублей, большую часть из которых взяла на себя светотехническая корпорация «Боос Лайтинг групп».

После завершения программы компания продолжит в течение 14 лет поддерживать линии и заниматься техническим обслуживанием всей системы, обеспечивать управление, оперативно реагировать на аварийные ситуации. Благодаря всем проделанным работам Электросталь теперь сияет по-новому — ярче и выразительнее, что крайне важно для жителей.