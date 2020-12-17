Более 10 городов Подмосковья признали лучшими в России по внедрению умных технологий

Сразу 14 городов Подмосковья вошли в список лидеров России по цифровизации. Всего проанализировали 203 населенных пункта страны. В рейтинге IQ городов учли итоговые показатели прошлого года.

Во время исследования оценивали развитие электронных услуг для жителей и безнеса, внедрение умных технологий. В списке лидеров оказались 14 городов Московской области. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он подчеркнул, что цифровая трансформация затрагивает все сферы в Московской области, в том числе городское хозяйство.

Внедряются умные технологии по контролю за содержанием наших территорий, транспортом, медициной Максим Рымар.

Например, в регионе работает портал «Добродел». Сегодня это простой способ получать обратную связь от жителей. Он сразу принимает обращения, связанные с уровнем качества услуг — от ЖКХ до благоустройства. Этот сервис позволяет проводить и электронные голосования с участием жителей.

А в прошлом году Подмосковье первым в стране открыло Центр управления регионом. Он обобщает сведения, касающиеся всех сфер жизни в регионе. Здесь наблюдают уже за 600 категориями проблем — от ям на дорогах до выплаты социальных пособий.

В Московской области оцифровали и контейнерные площадки. Это помогает следить за вывозом мусора. Кроме того, жителям онлайн доступны уже 194 государственные услуги на портале uslugi.mosreg.ru.

Рейтинг

Так, подмосковные Химки стали лидером рейтинга крупных городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек. Им присудили 68,9 балла, Балашихе — 63,16, а Подольску — 57,98.

А в топ-10 больших городов с населением от 100 до 250 тысяч человек вошли Щелково, Домодедово, Реутов, Долгопрудный, Одинцово, Раменское, Серпухов и Орехово-Зуево.

В списке населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек лидерами стали Дубна, Ивантеевка и Наро-Фоминск.