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    17 декабря 2020, 12:21

    Более 10 городов Подмосковья признали лучшими в России по внедрению умных технологий

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Сразу 14 городов Подмосковья вошли в список лидеров России по цифровизации. Всего проанализировали 203 населенных пункта страны. В рейтинге IQ городов учли итоговые показатели прошлого года.
    Более 10 городов Подмосковья признали лучшими в России по внедрению умных технологий

    Во время исследования оценивали развитие электронных услуг для жителей и безнеса, внедрение умных технологий. В списке лидеров оказались 14 городов Московской области. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

    Он подчеркнул, что цифровая трансформация затрагивает все сферы в Московской области, в том числе городское хозяйство.

    Внедряются умные технологии по контролю за содержанием наших территорий, транспортом, медициной

    Максим Рымар.

    Например, в регионе работает портал «Добродел». Сегодня это простой способ получать обратную связь от жителей. Он сразу принимает обращения, связанные с уровнем качества услуг — от ЖКХ до благоустройства. Этот сервис позволяет проводить и электронные голосования с участием жителей.

    А в прошлом году Подмосковье первым в стране открыло Центр управления регионом. Он обобщает сведения, касающиеся всех сфер жизни в регионе. Здесь наблюдают уже за 600 категориями проблем — от ям на дорогах до выплаты социальных пособий.

    В Московской области оцифровали и контейнерные площадки. Это помогает следить за вывозом мусора. Кроме того, жителям онлайн доступны уже 194 государственные услуги на портале uslugi.mosreg.ru.

    Рейтинг

    Так, подмосковные Химки стали лидером рейтинга крупных городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек. Им присудили 68,9 балла, Балашихе — 63,16, а Подольску — 57,98.

    Более 10 городов Подмосковья признали лучшими в России по внедрению умных технологий | Изображение 1

    А в топ-10 больших городов с населением от 100 до 250 тысяч человек вошли Щелково, Домодедово, Реутов, Долгопрудный, Одинцово, Раменское, Серпухов и Орехово-Зуево.

    В списке населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек лидерами стали Дубна, Ивантеевка и Наро-Фоминск.