Мобильный пункт вакцинации развернули в МФЦ в Видном

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся уже во второй раз в отделении МФЦ в Видном. Прививку здесь можно сделать не только бесплатно, но и без записи. За пару часов вакцинировали более 40 человек, многие из них пришли уже за вторым компонентом.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый, кто прошел вакцинацию, получает сертификат, в нем ставят отметки о введении первого компонента и второго. Так медики отслеживают пациентов и могут напомнить, что, например, пора поставить повторную прививку, все данные вводятся в федеральный регистр.

«Мы уже провакцинировали в Ленинском городском округе пять тысяч 12 человек. Ни у кого тяжелых осложнений не было, переносили все легко, ну были единичные случаи легкого повышения температуры», — сказала заместитель главного врача Видновской районной больницы Елена Зинатулина.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Ленинском округе открыто шесть стационарных прививочных пунктов. Их адреса можно узнать на сайте администрации. В МФЦ привиться пока можно только в единые дни вакцинации. Первый раз такая акция прошла в феврале. Тогда мобильный пункт посетили более 70 человек.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь оптимальное место, чтобы работал постоянный пункт, а не временный, потому что поток тех клиентов, которые приходят в МФЦ, порядка 15 тысяч человек в неделю и, соответственно, комфортно во время ожидания занять очередь, отстоять ее», — отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.